Başkentte bariyer kazası: 2 yaralı

Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndan Ulus istikametine giden Y.B.E'nin kullandığı 06 BHT 226 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sürücü Y.B.E ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi sıkıştıkları araçtan yaralı olarak çıkardı.

Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Araçta hasar meydana geldi.