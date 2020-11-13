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Fatih POYRAZ- Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Başkentte 2 TIR'da 6,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

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Başkentte 2 TIR'da 6,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
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ANKARA'da, polisin düzenlediği operasyonda, 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden edinilen bilgilerle 2 TIR'da 6 ton 665 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, kaçakçılık suçlarından kaydı bulunan 4 kişi ile 'görevli memura mukavemet ve görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden edinilen istihbari bilgiler doğrultusunda, 2 TIR'da arama yapıldı. Aramalarda; 6 ton 665 kilogram kaçak tütün, 580 paket nargile tütünü, 4 bin 850 paket makaron filtresi, 124 gümrük kaçağı sigara ağızlığı, 75 gümrük kaçağı çakmak, 5 bin 977 gümrük kaçağı sigara tabakası ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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