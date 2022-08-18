BaÅŸkentte 2 araca otomobille Ã§arpÄ±p kaÃ§tÄ±: 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 4 yaralÄ±

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Kaza, sabah saatlerinde, Mamak ilÃ§esi 19 MayÄ±s BulvarÄ±'nda meydana geldi. KimliÄŸi belirsiz sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kanÂ 06 CPC 920 plakalÄ± otomobil, Ã¶nce aynÄ± yÃ¶ndeÂ ilerleyenÂ ÅžÃ¼kran Ã‡.'nin kullandÄ±ÄŸÄ±Â 34 PA 3050 plakalÄ± otomobileÂ ardÄ±ndan Mustafa KÃ¶ylÃ¼ yÃ¶netimindekiÂ 06 YVU 48 plakalÄ± hafif ticari araca Ã§arptÄ±. KÃ¶ylÃ¼'nÃ¼n kontrolÃ¼ndeki araÃ§, Ã§arpmanÄ±n ÅŸiddetiyle devrilip, Ã¼st geÃ§idin ayaÄŸÄ±na Ã§arptÄ±. 06 CPC 920 plakalÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise yol kenarÄ±ndaki patikaya girip, aracÄ± bÄ±rakarakÂ kaÃ§tÄ±.

KazadaÂ hafif ticari araÃ§taki Mihriban KÃ¶ylÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler Mustafa KÃ¶ylÃ¼ ve ÅžÃ¼kran Ã‡. ile araÃ§lardaki Enver Levent E. ve Ä°rem K. yaralandÄ±.



Ã–te yandanÂ kaza yerine gelen yakÄ±nlarÄ±, Mihriban KÃ¶ylÃ¼'nÃ¼n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸrenince fenalÄ±k geÃ§irdi. Polis, kaÃ§an sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n belirlenerek yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.