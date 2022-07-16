Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Başkentte 15 Temmuz anması

#15 Temmuz#Anma#Ankara
Başkentte 15 Temmuz anması

Başkentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları kapsamında dün ilk tören Beştepe’deki 15 Temmuz Anıtı’nda yapıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye Aşkına” temasıyla yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Oktay, daha sonra FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde vurularak yaralanan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’la 15 Temmuz Anıtı’na kadar yürüdü. 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakarak dua eden Oktay, daha sonra Millet Camisi’ndeki programa geçti. Oktay, burada 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı’na katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı öncesinde 15 Temmuz’da şehit düşenler için dua okudu. Oktay, cuma namazının ardından 15 Temmuz’da darbecilerin hedefinde yer alan TBMM’ye geçerek buradaki anma programına katıldı.

Haberin Devamı

Başkentte 15 Temmuz anması

MECLİS’TE BOMBALANAN YERE KIRMIZI KARANFİLLER

MECLİS Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece ilk bombanın düştüğü noktada düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la birlikte anıta çiçekler bırakan Şentop konuşmasında 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşları andı. Şentop ayrıca Meclis’te ‘15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi’nin açılışına katıldı.

Başkentte 15 Temmuz anması

Haberle ilgili daha fazlası:
#15 Temmuz#Anma#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor Sonbaharda yeni aşılar gelecek | 9 SORU 9 YANIT

BA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

#Koronavirüs
NASAnın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek

NASA'nın paylaştığı beş nefes kesici fotoğraftan öğrendiğimiz 5 önemli gerçek!

#James Webb Uzay Teleskobu
İtalyadaki çığ felaketi Avrupayı korkuttu Peki Türkiyenin buzul dağlarındaki son durum nedir | 6 SORU 6 YANIT

İtalya'daki çığ felaketi Avrupa'yı korkuttu! Peki Türkiye'nin buzul dağlarındaki son durum nedir? | 6 SORU 6 YANIT

#İklim Değişikliği