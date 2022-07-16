Başkentte 15 Temmuz anması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye Aşkına” temasıyla yapılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Oktay, daha sonra FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde vurularak yaralanan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’la 15 Temmuz Anıtı’na kadar yürüdü. 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakarak dua eden Oktay, daha sonra Millet Camisi’ndeki programa geçti. Oktay, burada 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı’na katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı öncesinde 15 Temmuz’da şehit düşenler için dua okudu. Oktay, cuma namazının ardından 15 Temmuz’da darbecilerin hedefinde yer alan TBMM’ye geçerek buradaki anma programına katıldı.

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MECLİS’TE BOMBALANAN YERE KIRMIZI KARANFİLLER

MECLİS Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece ilk bombanın düştüğü noktada düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la birlikte anıta çiçekler bırakan Şentop konuşmasında 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşları andı. Şentop ayrıca Meclis’te ‘15 Temmuz Fotoğrafları Sergisi’nin açılışına katıldı.