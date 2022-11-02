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Başkentler arasında tahıl için diplomasi

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tahıl#Diplomasi
Başkentler arasında tahıl için diplomasi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Karadeniz’de tahıl koridorunun devam etmesi için temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin’e çözüm odaklı bir işbirliği mesajını iletti.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan Rusya’nın Ukrayna’dan dünyaya tahıl taşınan koridordan çekilmesinin ardından dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüştü.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı’nın uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

TÜRKİYE ÖVGÜSÜ İÇİN TEŞEKKÜR

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir işbirliğinin yapılacağına emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi. Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için de Putin’e teşekkür etti.

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ALMANYA’YA: TARAFSIZ OLUN

Erdoğan ile Scholz görüşmesinde ise Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini ifade etti. Almanya’nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği’ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tahıl#Diplomasi

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