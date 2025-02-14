Başkente beyaz örtü... Son 55 yılın en sıcak 3. ocak ayı

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AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 arasında 2.9 olarak ölçülen ocak ayı ortalama sıcaklığı geçen ay 5.5 derece ile mevsim normallerinin 2.6 derece üzerine çıktı. Ay içinde sıcaklık Hınıs’ta mevsim normallerinin altında, Antakya, Zara, Kangal, Rize, Artvin, Karabük, Amasya, Tokat, Bayburt, Boyabat, Osmancık, Kızılcahamam, İspir, Oltu, Zile, Doğu Anadolu Bölgesi’nin geneli, Diyarbakır, Batman, Birecik çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 28.5 dereceyle Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 24.1 derece ile Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kaydedildi. Böylece 2025 yılı ocak ayı, son 55 yılın en sıcak 3’üncü ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

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- Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde önceki gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Karla birlikte ilçede güzel görüntüler oluşurken, sokak hayvanları ve kuşlar yiyecek bulmakta zorlandı.