Başkent tuvallerde... ‘Gri Ankara’nın renkli anları

Haberin Devamı

Sergi, 21 Ekim’e kadar Çankaya’daki Galeri Soyut’ta ziyarete açık olacak. Sanem Altaylı eserlerinde, sıradan gibi görünen ama derin anlamlar taşıyan günlük yaşam anlarını tuvale taşıyor. Bir şekerci vitrini, pencereden süzülen perde, otobüsteki yolcular, kahvehanedeki insanlar ve balıkçı tezgâhları… Her detay, sanatçının gözünden bir hikâye hâline geliyor. Altaylı, “sıkıcı”, “memur kenti” ve “gri şehir” tanımlarına karşı Ankara’nın görünmeyen renklerini ve kendine özgü dinamizmini ön plana çıkarıyor. Ankara’nın renkli anlarını Ulus’ta ve Kızılay’da uzun yürüyüşler yaparak ve bol bol fotoğraf çekerek yakaladığını anlatan Altaylı, şunları söylüyor: “Ankara’ya sürekli ‘gri şehir’, ‘memur şehri’, ‘denizi yok’ gibi şeyler söyleniyor. Oysa Ankara’nın detaylarında, günlük hayatın içinde oluşan yansımalarda çok güzel şeyler var. Bu sergiyle biraz bu yönünü göstermek istedim.” Eserlerindeki canlı renklerle Ankara’nın “sıkıcı” imajını da kırmayı hedeflediğini belirten Altaylı, “Burada, İstanbul gibi bir Boğaz veya Kız Kulesi yok. Ankara’yı sevmek için çaba göstermek gerekiyor. Renkleri görmek için de çaba göstermek lazım. Günlük hayata dair küçük detaylardan güzel kompozisyonlar çıkartmaya çalıştım. Ankara’nın içindeki güzelliği fark ettirmek istiyorum” diyor.

Haberin Devamı

ESERLERİ NEW YORK EKRANLARINDA

Sanem Altaylı’nın eserleri bugüne dek Washington DC, New York ve Bakü’de sanatseverlerle buluştu. 2022 yılında New York’un gündelik yaşamını anlatan resimleri, kentin dört bir yanındaki LinkNYC ekranlarında üç hafta boyunca sergilendi. Bu projede yer alan ilk Türk sanatçı oldu. Altaylı, resimlerinde hayatın içinde kendiliğinden gelişen sahneleri yakalıyor, çoğu zaman fark edilmeyen anlara anlam kazandırıyor.