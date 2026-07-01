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Başkent NATO’ya hazırlanıyor… Konuklara tatlı jestler

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#Ankara NATO Zirvesi#Liderler Konaklaması#Güvenlik Önlemleri
Başkent NATO’ya hazırlanıyor… Konuklara tatlı jestler
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:00

Ankara, 7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi için hummalı bir hazırlık içinde. Sıkı güvenlik önlemleriyle çevre düzenlemesinin yanı sıra dünya liderleri ve yabancı misafirler için küçük jestler de hazırlandı. Taksiciler gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek, Türk lokumu ile su ikram edecek.

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ANKARA’da yapılacak NATO Zirvesi’nde, liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar “kırmızı alan” olarak belirlendi. Başkentte zirvenin yapılacağı 7-8 Temmuz tarihinde bir çok bulvar, ana cadde ve sokaklar çiftli trafiğe kapatılacak. Yayalara herhangi bir yasak getirilmezken, sadece “kırmızı alan”larda liderlerin geçişi sırasında yayalara da yasak uygulanacak. Araç trafiğine tamamen kapatılacağı bildirilen yolların dışında toplu ulaşımda kullanılacak otobüs ve minibüslerde herhangi bir kısıtlama olmayacak.

TÜM ETKİNLİKLER YASAK

Zirvenin yapılacağı tarihler arasında Ankara hava sahasında Valilik izni haricinde her türlü insansız hava aracı (dron) uçuşu yasak olacak. Açık ve kapalı alanda yapılacak toplanma, toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, el ilanı-bildiri-broşür dağıtma, afiş-pankart asma gibi eylem ve etkinliklerin 28 Haziran saat 00.00’dan 10 Temmuz saat 23.59’a kadar 13 gün süreyle yasaklandı.

Başkent NATO’ya hazırlanıyor… Konuklara tatlı jestler

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KAPATILACAK YOLLAR

Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00’den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59’a kadar, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümü, Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümlerinin tamamı araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca, belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.

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TRUMP ÖNLEMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın konaklayacağı JW Marriott Otel’in bulunduğu sokak ve caddelerin çoğu trafiğe kapatılacak. Liderlerin kalacağı otellerin olduğu alanlarda 6 ile 8 Temmuz arasında saat 07.00’den saat 23.59’a kadar bazı sokaklar ve caddeler araç trafiğine kapalı olacak. Belirtilen güzergâhlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.

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NATO TEMİZLİĞİ

Liderlerin konaklayacakları yerler ve kullanacakları güzergâhlarda temizlik ve çöp toplama sistemi de geçici olarak yeniden düzendi. Çöp konteynerleri 29 Haziran gecesinden itibaren geçici olarak kaldırılacak veya uygun noktalara taşınacak. Vatandaşlar çöplerini saat 21.00’den önce dışarı çıkaramayacak. Çankayalıların, çöplerini suyu süzülmüş ve ağzı sıkıca bağlanmış poşetler içerisinde bina önüne bırakması yeterli olacak. Ayrıca NATO Zirvesi süresince Çankaya genelinde dal, budak, moloz, eski mobilya, koltuk, kanepe ve benzeri hacimli atıkların çöpe çıkarılmaması istendi.

Başkent NATO’ya hazırlanıyor… Konuklara tatlı jestler

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ÇİÇEKLER VE HEYKELLER

Zirve öncesi protokol güzergâhındaki birçok cadde ve gecekondu bölgesinde de yoğun bir “vitrin” düzenlemesi yapıldı. Yollara çiçekler dikilip binalar boyanırken, “Ankara’ya Hoş Geldiniz” duvarları yenilendi. Birçok yol asfaltlanırken, kaldırımlar boyandı. Bazı güzergâhlara heykeller konuldu.

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TAKSİCİLERDEN TÜRK LOKUMU

NATO Zirvesi döneminde yabancı konukları taşıyacak taksiciler gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek, araçlarda lokum, kolonya ve soğuk su bulundurulacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, konukların havalimanından çıkar çıkmaz ilk karşılaştıkları kişilerin taksiciler olduğuna dikkati çekti ve bu nedenle Ankara’nın tanıtımı ve misafirperverliğinin yansıtılması açısından kritik bir rol üstleneceklerini dile getirdi.

Başkent NATO’ya hazırlanıyor… Konuklara tatlı jestler

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KIRMIZI ALANLARDA SIKI DENETİM

Zirve için kritk noktalarda belirlenen ‘kırmızı alanlar’da asayiş ve trafik ekipleri sıkı denetimlerde bulunuyor. “NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor” yönündeki iddialara ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama geldi. DMM’nin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

Başkent NATO’ya hazırlanıyor… Konuklara tatlı jestler

POLİSLERDEN ATLI DEVRİYE

Zirve süresince devriye atacak olan atlı polisler, özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmetlerini yerine getirecek. Dün bu kapsamda Kızılay Meydanı’nda 2 atlı polis devriye faaliyeti gerçekleştirdi. Güvenpark’taki atlı polislere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

 

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#Ankara NATO Zirvesi#Liderler Konaklaması#Güvenlik Önlemleri

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