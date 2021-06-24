‘Başkent Kart’la 1 kilo kıyma 20 lira

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, komisyon geliriyle ihtiyaç sahiplerine kaynak oluşturacak Başkent Kart uygulamasını, millet ittifakı liderlerinin katıldığı törenle tanıttı.

Yavaş, ATO Kongre Salonu’ndaki törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’a, Başkent Kart’ı takdim etti. Yavaş, dünyada pos cihazı olan her yerde geçerli temassız, aidatsız Başkent Kart ile sosyal yardım projelerine destek sağlanacağını söyledi.

KOMİSYON BELEDİYEYE

Yavaş, törende özetle şöyle konuştu: “Türkiye’nin belki de en büyük sosyal sorumluluk projesini uyguluyoruz. Belki bankalar itiraz edecekler çünkü yüklü komisyonları kendilerine alıyorlardı. Şimdi bu komisyon sosyal hizmetlerde harcanmak üzere kullanılacak. Sosyal yardım alanlar kıymayı 20 liradan, 30 liradan alacak ama kimse onun kaç liradan aldığını görmeyecek. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek.”

ALIŞVERİŞ İŞİ HANIMDA

Kartını alan CHP Lideri de, “Yalnız şunu da itiraf edeyim alışverişin büyük kısmını ben değil hanım yapacak” deyince Yavaş, “Ona da hazırladık” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Seçimlerden önce verilen sözlerin seçimlerden sonra nasıl tutulduğunu gördük. Bu, halkla, halkın seçtiği belediye başkanı arasında güvenin oluşması açısından son derece değerli. İnsanın yoksulluğuna veya varsıllığına bakmadan ihtiyaç sahibi her aileye ihtiyacını giderecek yardımlar yapmak çok önemli. Bütün Ankaralılar yardım yapacaklar alış veriş yaparken.”

BAŞKANLARIMIZ HESAP VERİYOR

Kılıçdaroğlu gece ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim zaferinin 2. yıldönümü için düzenlenen “23 Haziran Demokrasi Şenliği”ne katıldı ve özetle şunları söyledi: “Beni mutlu eden şu; evet seçildi. Ama bugün verdiği sözlerin ne kadar gerçekleştiğini halkıyla paylaştı. Halkına hesap verdi. Bütün belediye başkanlarımız yaptıkları her harcamanın hesabını veriyor. Biz bu milletin hakkını kimseye yedirmeyiz. Dostlarımızla birlikte bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu millete sözümüz var.”

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