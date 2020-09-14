Başkent fırtınayı konuşuyor

Ankara’nın Polatlı ilçesinde önceki gün meydana gelen kum fırtınası, hayatı felç etti. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Ani gelişen olay nedeniyle özellikle tarım işçileri çok zor bir gün geçirdi. İşçilerin çadırları kullanılamaz hale geldi. İçişleri Bakanlığı tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını, çadır ve battaniye dağıtılacağını açıklarken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ise işçilerin sıcak yemek ihtiyacını karşıladı.

YARALAR SARILACAK

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Polatlı’da toz fırtınasından etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi. İnce, kum fırtınasından hemen sonra Polatlı Kaymakamlığı’nda oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalara başladıklarını, ihtiyaç sahiplerine yeterli çadır dağıtılacağını belirterek, “Ayrıca bin battaniye dağıtılacak. Belediyelerimiz, kaymakamlığımızın koordinasyonunda akşam yemeklerini dağıttı. Beklenmedik bir afet olayıydı. Devletimizin imkânlarıyla en kısa sürede bu yaralar sarılacak” dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından, “Polatlı’da kum fırtınası sonrasında mevsimlik tarım işçilerinin zarar gören yaşam alanlarında gece sıcak yemek, gündüz ise çorba servisi yaptı. Mağdur vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” mesajı paylaştı.

‘MAD MAX’İ BİR DAHA İZLEYEBİLİRİZ

Yavaş, önceki akşam ilerleyen saatlerde yine sosyal medya hesabından, “Zor bir gün geçirdik. Çok şükür ki güzel Ankaramızda can ve mal kaybı yaşanmadı. Güzel kızım @06khaleesi (kedi) ile Mad Max’i bir kez daha izleyebiliriz sanırım” diye yazdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden dün yapılan duyuruda, Polatlı’da içme suyu tesisinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle su kesintisi olacağı ve kesintinin bir süre devam edeceği kaydedildi. ◊

NADİR AMA TEHLİKELİ

Toz fırtınasının genelde yarı kurak ve kurak bölgelerde meydana geldiğini ancak Ankara gibi yerlerde de nadiren görüldüğünü söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ve Meteorolojik Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, şu bilgileri verdi: “Irak, Suriye ve Suudi Arabistan gibi yerlerde bunlara ‘Habuk’ derler. Kümelenmiş bir bulutun içinde değişik yönlerde hava hareketleri vardır. Polatlı’da görülen konvektif bulut birkaç kilometre ön taraftan yukarı doğru sıcak hava ile beslenirken yine ön taraftan aşağı doğru bir soğuk hava akışı sağladı. Bu soğuk hava yere vurduğu zaman yerdeki toz toprağı yükseltti. Eğer olay meydana geldiğinde Polatlı’da yerler ıslak olsaydı veya etrafta ağaç bitki örtüsü olsaydı toz fırtınası bu kadar görünmezdi. Toz fırtınası hava hareketi havaalanları üzerine gelirse o anda kalkış veya iniş yapan uçaklar için tehlike yaratabilir.

TEKRARLAYABİLİR

Atmosfer çok kaotik bir ortam. Atmosferde inanılmaz bir güç dengesi var. Bunlar her gün, her zaman bir şey yaratabiliyor. Fırtınanın Polatlı civarında kırsal alanda olması, oradaki tarlaların hasat edilmiş olması, hepsinin bitki örtüsünün kurumuş olması, orada kuvvetli gök gürültülü bir konvektif yağışın olması toz fırtınasını ortaya çıkardı. Toz fırtınaları dünya var olduğundan beri var.

NASIL KORUNULUR

Bu fırtınaların yıkıcılığı şarapnel etkisinden kaynaklanıyor. Uçurduğu, sağa sola savurduğu cisimler insanlara zarar veriyor. O yüzden bu tür havalarda kapalı alanlara girmek gerekiyor. Kapalı alan yoksa çukur yerlerde yüz üstü yatıp ellerimizi ensemizin üstüne koyup olayın geçmesini beklememiz gerekiyor. Zaten bu gök gürültülü fırtınaların en fazla 1.5- 2 saatlik bir ömrü var.”