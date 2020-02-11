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ANKARA (İHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 15:08,Son Güncelleme:/

Başkent beyaza büründü

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Başkent beyaza büründü

Ankara'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Ankara'da da kendini gösterdi. Başkent'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol almadığı öğrenilirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kuğuları ile meşhur Kuğulu Park'ta da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

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