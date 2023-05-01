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Başkasıyla sözlenen eski erkek arkadaşını öldürdü

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#Ordu#Ünye#Cinayet
Başkasıyla sözlenen eski erkek arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 12:21

Ordu’nun Ünye ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını önce bıçaklayıp daha sonra tabanca ile vurarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, ilçenin Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında buluşan Merve Kuşçu (32) ile erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan arasında sözlenme yüzünden tartışma çıktı. Kuşçu, önce erkek arkadaşını bıçakladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kuşçu, yanında bulunan çantasından çıkardığı ruhsatsız tabanca ile Pehlivan'a peş peşe ateş etmeye başladı. Aldığı 6 kurşunla yere yığılan Pehlivan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Başkasıyla sözlenen eski erkek arkadaşını öldürdü

“BAŞKA BİRİYLE SÖZLENDİ, CENGİZ BANA SALDIRINCA KENDİMİ KORUMAK İSTEDİM”

Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olan Kuşçu ifadesinde, "Cengiz ile son zamanlarda aramız açıktı. Başka birisiyle sözlendiğini duydum. Olay günü de bu konuyu konuşmak için buluştuk. Bir anda aramızda tartışma çıktı. Bana saldırdı, ben de kendimi korumak için çantamdaki tabancayla ateş ettim. Pişmanım" dedi.

Kuşçu ifadesinin ardından Ünye M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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Başkasıyla sözlenen eski erkek arkadaşını öldürdü

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#Ordu#Ünye#Cinayet

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