Başkasının kartı ile otobüs kullandı, yakalanmamak için kameraları söktü

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Halk otobüsü şoförü olmak isteyen S.S., bir süre önce Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne (UKOME) başvurdu. S.S.'nin teslim ettiği belgeleri inceleyen UKOME yetkilileri, kayıtları hukuk birimine yönlendirdi. Burada yapılan kontrolde, S.S.'nin birden fazla suçtan oluşan 2 sayfalık adli sicil kaydı incelendi. 'Sürücü kartı alınmasına engel' suçlar nedeniyle kartı verilmeyen S.S.'nin, çalışmasına izin verilmedi.

BAŞKASININ KARTINI ALIP, KAMERALARI SÖKTÜ

Bunun üzerine S.S., iddiaya göre; bir süre önce başkası adına çıkarılan kart ile otobüslerde çalışmaya başladı. Yakalanmamak için UKOME tarafından izlenen araç içi kameraların girişlerini söken S.S., kameraların teknik arıza nedeniyle çalışmadığını söyledi. Bir süre bu şekilde çalışan S.S.'nin durumu, geçen günlerde bir kişinin taciz şikayeti üzerine ortaya çıktı. Olayın anlaşılması ile S.S.'nin kullandığı kartın sahibinin izni de iptal edildi.

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'RAPORA GÖRE KART AÇIYORUZ'

Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, şoförlük yapmak isteyenlerin belgelerini incelediklerini belirterek, "Antalya'daki toplu taşıma filomuzun yüzde 75'ini esnaf oluşturuyor. Esnaf, kendi şoförünü kendisi seçiyor. Bunların kartlarının açılması için bize müracaatları oluyor. Bu kartları açarken adli sicil belgeleri, uyuşturucu testleri ve işe giriş bildirgesi istiyoruz. Tüm belgeler gelince hukuk birimimize gönderip, görüş istiyoruz. Gelen rapora göre; sürücünün ya kartını açıyoruz ya reddediyoruz" dedi.

'TACİZ VE UYUŞTURUCU KAYDI OLANLARI ÇALIŞTIRMIYORUZ'

Sürücüleri sahada ve araç içerisindeki kameralarla da kontrol ettiklerini belirten Tonguç, "Gelen şikayetler üzerine izlediğimiz ve uygun olmayan hareketler yapan sürücüleri ya uyarıyoruz ya ceza veriyoruz. 3 konuda çok hassasız. Uyuşturucu kullanmak, taciz ve alkollü araç kullanmak. Bunları yapanları hiç affetmeyip, kartını kapatıyoruz. Sabıka kaydında taciz ve uyuşturucu kaydı olanların çalışmasına izin vermiyoruz" diye konuştu.

'ZAMAN ZAMAN BENİ DE RAHATSIZ ETTİ'

S.S.'nin başvurusunu kabul etmediklerini, daha sonra farklı kartla çalıştığına dair ihbar aldıklarını belirten Tonguç, "Bir süre takip ettik. Araç içerisindeki kameraların soketlerini söküp, görüntü almamızı engellediğini fark ettik. Kendisini araçtan indirdik ve kullanmasını engelledik. Araç sahibi ile görüşüp, iş vermemesini söyledik. Bu kişinin sicilinde uyuşturucu imal etmek, satmak, taciz, hırsızlık gibi birçok suç var. Böyle bir kişiyi araçlarda çalıştıramayız. 2 sayfa dolusu sicili var ama hala 'çalışmak istiyorum' diyor. Burada çalışmaya uygun olmadığını söyleyerek, kendisini ikaz ettim. Zaman zaman beni de rahatsız etti, ancak kurallarımızı değiştiremeyiz" dedi.