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Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi, polise yakalandı

#İstanbul#Polis#Havalimanı
Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi, polise yakalandı

Znar Kalash adına düzenlenmiş Avusturya pasaportu ile Türkiye'ye giriş yapmak isteyen hakkında PKK terör örgütü üyeliği suçlamasından aranması bulunan Ahmet A., pasaport polisinin dikkati sayesinde İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Aralık tarihinde, Znar Kalas ismine düzenlenmiş Avusturya Haymatlos (vatansız) pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yolcudan şüphelenerek incelemeye aldı. Yolcu ile pasaportundaki fotoğrafın birbiriyle uyuşmaması üzerine yapılan parmak izi kontrolünde kişinin Türk vatandaşı Ahmet A., olduğu ve Batman 1’nci Sulh Ceza Hakimliğince PKK terör örgütüne üye olmak suçundan arama kaydığı olduğu tespit edildi.

Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi, polise yakalandı

Bunun üzerine göz altına alınan Ahmet A., buradaki ilk ifadesinde askerden kaçtığını, 2011 ve 2014 yıllarında ise Hatay, Şanlıurfa ve İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş-çıkış yaparak Avrupa’ya gittiği, Avusturya Haymatlos pasaportunun kendisine ait olmadığını ve Viyana’da yasadışı yollarla elde ettiğini söylediği öğrenildi.
Başkasına ait pasaportla havalimanına geldi, polise yakalandı

Yapılan işlemlerin ardından mahkeme çıkarılan Ahmet A., adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bugüne kadar 21 PKK’lı örgüt üyesinin sahte belgelerle Türkiye’ye giriş çıkış yaparken yakaladı.

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