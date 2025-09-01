×
Başkasına ait bilgileri ele geçirdi... Sahte vekaletname düzenleyen şüpheliye gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Sahte#Vekaletname
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 11:20

Samsun’da sahte vekaletname düzenleyerek, başkasına ait arsanın rayiç bedel bilgilerini belediyeden alıp, resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen E.Ş. (48) gözaltına alındı.

Hollanda’da emniyet müdürü olarak görev yapan Ümit A. (57) babasından miras kalan yaklaşık 200 milyon lira değerindeki arsaların rayiç bedelini öğrenmek için Atakum Belediyesi’ne gitti. Belediyede görevli memur, rayiç bedel bilgilerini 28 Ağustos’ta vekaletname ile gelen bir kişiye verdiğini söyledi. Ümit A., evrakların örneğine baktığında, E.Ş. adına vekaletname düzenlenmiş olduğunu fark etti. Emniyete giden Ümit A., başkası adına vekaletname düzenlendiğini fakat kendisinin böyle birini tanımadığını belirterek, şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, noteri arayıp, evrağın orijinalini istedi. Böyle bir belge olmadığı anlaşılınca, E.Ş.’nin sahte belge düzenlediği tespit edildi.

Polis, şüpheliyi yakalayıp, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

