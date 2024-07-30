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Başkanlık için yarışacaklar

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kadın Kolları#Yarış
Başkanlık için yarışacaklar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:00

CHP’de bu hafta sonu yapılacak Kadın Kolları Başkanlığı seçimi müthiş bir yarışa dönüştü.

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Mevcut Başkan Aylin Nazlıaka’nın dışında daha önce iki ismin de aday olduğu yarışa dün de Osmaniye Milletvekili Asu Kaya katıldı. CHP kulislerinde Kaya için ‘yönetimin adayı’ iddiaları ortaya atıldı.

4 İSİM ADAY

Nazlıaka ve Kaya’nın dışında Kadın Kolları MYK üyesi Merve Kır ve Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç da adaylıklarını açıklamışlardı. Kaya dün CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla adaylığını açıklarken “CHP Kadın Kolları, Meclis’te daha güçlü temsil edilsin diye adayım” dedi. Kongre 4 Ağustos Pazar günü.

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#CHP#Kadın Kolları#Yarış

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