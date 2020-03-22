Başkanlarla telekonferans: ‘Yoksulların talebi olursa karşılayın’

Kılıçdaroğlu, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları ile “COVID-19 toplantısı” yaptı. Videokonferans yöntemi ile yapılan toplantıda belediye başkanlarından kertlerde aldıkları tedbirlerle ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

SİZLERİ İZLİYORUM

“Hepinize teşekkür ediyorum. Yaşanan salgın hastalık dolayısıyla büyük bir duyarlılık gösteriyorsunuz. Hepimiz bu konuda çalışacağız ve mücadele edeceğiz. Sonuçta hangi görüşten, inançtan ve kimlikten olursa olsun kentinizde yaşayan insanların sorunlarıyla ilgilenmek de sizin temel görevlerinizden birisi oluyor.

KARAMSAR DEĞİLİM

Pazartesi basın toplantısıyla neler yapılması gerektiğini açıklayacağım. Çünkü bugüne kadar yapılan açıklamaların doğrusunu isterseniz beni yeterince tatmin etmediği de bir başka gerçek. Ben karamsar değilim, sizler de olmayın. Aklın ve bilimin ışığında bu salgını yeneceğiz. Mücadeleyi bu çerçevede yapacağız. Sizlerin illerde yaptığınız çalışmalar dolayısıyla da bilgi almak isterim.

ORTAK ÇABADAN ÇEKİNİYORLAR

Elinizden gelen bütün çabayı gösteriyorsunuz. Ama öyle anlaşılıyor ki bu ortak çabadan merkezi hükümet biraz çekiniyor. Belediyelere gelen ödeneklerden İller Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen paralardan kesinti yapılmaması gerektiğini de ifade etmiştik ama onda da pazartesi günü toplantı yaparak sizden edindiğim bilgiler ışığında siyasal iktidara da bir yol haritası çizeceğiz. Bu bizim görevimiz. Sizden isteğim, özellikle yoksul mahallelerde, kolonya, deterjan, dezenfeksiyon maddeleri, yoksul ailelerin talebi olursa karşılayın.”