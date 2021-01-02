‘Başkanlarımıza lütfen engel çıkarmayın’

Belediye başkanlarına, “Siz CHP’nin değil, millet ittifakının belediye başkanısınız” dediğini aktaran Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Onlara ‘şikâyet etmeyeceksiniz’ dedim. Engel çıkaracaklar, doğru ama başkanlar engelleri aşma azim ve kararlılığını göstereceklerdir. Hükümetten şunu bekliyorum; lütfen belediye başkanlarımıza engel çıkarmayın, bırakın hizmet etsinler."

Akşener de “Sizden bir şey isteyeceğim, o da İstanbul’un tüm kadınlar için yaşanabilir bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum” dedi. Kılıçdaroğlu bu talebin çalışma arkadaşları tarafından emir olarak telakki edileceğini söyledi.

'NE DEMEK VİTRİN MANKENİ'

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Vitrin mankeni gibi başörtülü kadınları yanına alarak vatandaşı kandırdığı" sözlerine de "Ne demek vitrin mankeni? Bütün kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum" yanıtını verdi.

Akşener de Erdoğan'ın sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi: "Sayın Erdoğan, ülkemizde son 1 yılda 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı."

HALİÇ’İN İKİ YAKASINA İSKELELER KURULACAK

Açılışı gerçekleştirilen 12 istasyon ve 8.8 kilometreden oluşan hat, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 4 Ocak’ta İstanbulluların kullanımına açılacak ve 10 gün ücretsiz hizmet verecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz tramvayın geçtiği bu yakayı, belirli bölgelere iskeleler inşa edip deniz ulaşımıyla beraber karşı yakayla buluşturarak oradaki müze ve etkinlik alanlarıyla da bir araya getireceğiz” dedi.