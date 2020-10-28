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Aslıhan ALTAY KARATAŞ / DHA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Başkanlara 'çevre tüyosu': Çocuklara ulaşın

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Başkanlara 'çevre tüyosu': Çocuklara ulaşın
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği ev sahipliğinde düzenlenen ‘Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni’nde konuştu. Emine Erdoğan, “Şu güzel ülkenin toprağını, suyunu ve havasını pirüpak edene kadar dur durak bilmeden çalışmalıyız” dedi.

Pandemiyle ortaya çıkan maske atıklarının çevreye verdiği zararlara dikkat çeken Erdoğan, “Kaldırım köşelerinde, ağaç diplerinde, hatta denizlerde atık maskeleri görmek, artık sıradan bir görüntü oldu. Pandemiyle mücadele edeceğiz derken, bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı çevreye büyük zarar vermekte” dedi. Erdoğan başkanlara da “Size buradan bir tüyo vermek istiyorum. Lütfen çocuklara ulaşın. Çocukların bu tip değerleri çok daha hızlı kazandığını biliyoruz. Anne babalar da çocuklarına bunun da vatan sevgisine dahil olduğunu öğretebilirler” diye seslendi.

Başkanlara çevre tüyosu: Çocuklara ulaşın
TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emine Erdoğan´a günün anısına geri dönüşümlü malzemelerden yapılan sıfır atık logosunu takdim etti.

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