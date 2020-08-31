‘Başkanla koruması saldırdı’ iddiası

Muğla Fethiye’ye kız arkadaşıyla tatile giden Çağlar Özbakır (30), iddiaya göre otomobiliyle trafikte ilerlerken, arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ile araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü. Özbakır’a hakaret eden bu iki kişi otomobiline de zarar verdi. Polis merkezine giderek şikâyetçi olan Özbakır, trafikte tartıştığı sürücüye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini aktardı.

‘ARACI TEKMELEDİLER’

Yolun darlığı nedeniyle ilk başta yol veremediğini daha sonra verdiğini anlatan Özbakır, “Araçtaki kişi tekrar kendisinin belediye başkanı olduğunu söyleyince ben de ‘Kim olursan ol bunun bir önemi yok’ dedim. Öyle deyince kapısını açtı ve aracıma zarar verdi. Daha sonra koruması indi ve araca tekme attı. Araçta kadın olduğunu söylememe rağmen başkan ve koruması kız arkadaşımın olduğu tarafın camını kırdılar ve otomobilimin kapısını zorladılar” dedi.

Yaşanan olayla ilgili Hürriyet’e konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, şunları söyledi:

“Olayın yaşandığı gün yeğenimin düğününden çıktık, farklı bir düğüne yetişmeye çalışıyorduk. Bu şahsa ait araç, önümüzde çok düşük bir hızla seyir halindeydi. Biz selektör yaptık. Sonra kenara çekti, ‘Neden selektör yapıyorsunuz lan’ dedi. Ben de ‘Buranın belediye başkanıyım. Tören var ona yetişmemiz lazım’ dedim. Karşılığında, ‘Banane lan senin belediye başkanlığından’ dedi ve küfür etmeye başladı.

‘ŞAHİTLERİM VAR’

Bir süre sonra trafik ışıklarından yan yana gelince araçtan indim neden küfür ettiğini sordum. Araç içinden küfürlerine devam etti. Orada buna şahit esnaf da var. ‘Allah’ından bul deyip’ aracıma döndüm. Ben de konuyu yargıya taşıyorum. Arabaya kesinlikle vurmadım. Aracın camı zaten kırıktı. Ne benim ne de şoförümün araca bir darbesi olmadı. Olay esnasında şoförüm de indi aşağıya. Bu esnada bizim aracın kapısı diğer araca çarptımı çarpmadı mı onu tam bilmiyorum.”