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Başkanının makam aracı ve belediye işletmeleri kurşunlanmıştı: 6 şüpheli daha tutuklandı

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#Onur Emrah Yıldız#Silahlı Saldırı#Tutuklama
Başkanının makam aracı ve belediye işletmeleri kurşunlanmıştı: 6 şüpheli daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 16:56

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın makam aracı belediye otoparkında kurşunlanmış ve eylemi gerçekleştiren kişi güven görevlisi tarafından yakalanmıştı. Başkanın makam aracı ile biri belediyeye ait iki işletmenin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada 7 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın belediye otoparkında park halindeki aracına 20 Ağustos’ta silahlı saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştiren K.S. ve ona yardım ettiği belirlenen S.D., 24 Ağustos'ta tutuklandı.

Başkanının makam aracı ve belediye işletmeleri kurşunlanmıştı: 6 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturmayı genişleten ekipler, olayla ilgili oldukları tespit edilen T.S. ve U.U’yu da gözaltına alındı. Bu 2 şüpheli de tutuklandı.

Başkanının makam aracı ve belediye işletmeleri kurşunlanmıştı: 6 şüpheli daha tutuklandı

Yine geçen 4 Eylül'de belediyeye ait bir kafe kurşunlanırken, 9 Eylül’de ise bir başkan yardımcısının kardeşine ait olduğu belirtilen bir huzurevine saldırı düzenlendi. Saldırılara ilişkin soruşturma kapsamında iki olayın da aynı organizasyon kapsamında gerçekleştirildiği belirlendi.

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Başkanının makam aracı ve belediye işletmeleri kurşunlanmıştı: 6 şüpheli daha tutuklandı

Olaylarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden M.K., K.O, M.D. ve A.S. tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son isimlerle birlikte tutuklanan şüpheli sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Başkanının makam aracı ve belediye işletmeleri kurşunlanmıştı: 6 şüpheli daha tutuklandı

 

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#Onur Emrah Yıldız#Silahlı Saldırı#Tutuklama

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