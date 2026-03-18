Başkanın oğlu tutuklandı

Iğdır’da önceki gece uygulama yapan polis ekipleri, bir aracın sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücü durmayıp hızlanarak kaçtı. Polisler otomobili takibe aldı. Bu sırada sürücü, virajı alamayıp karşıdan gelen motosiklete çarptı. Sürücüyü takip eden polis ekipleri, duruma müdahale etti.

EHLİYETİNE 5 YILDA 3 KEZ EL KONULMUŞ

Kazada belediye işçisi Yusuf Öztürk (55) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Öztürk, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kısa süre sonra kaçan sürücüyü yakaladı. Kaçarken kazaya neden olan otomobil sürücünün Iğdır Belediye Başkanı DEM Partili Mehmet Nuri Güneş’in oğlu Şiyar Güneş (28) olduğu belirlendi. Yapılan testte 2.9 promil alkollü olduğu da tespit edilen ve 5 yıl içinde 3 kez ehliyetine el koyulduğu belirlenen Şiyar Güneş’e 640 bin TL idari para cezası kesilirken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şiyar Güneş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.