Başkanın eşi yakalandı, 63 kişi karantinaya alındı

BELEDİYE Başkanı Halil Arda iyi haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Halil Arda hastalık sürecini şöyle anlattı: “Pandemi süreci başladığı günden beri eşimle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmak, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sahadaydık. Çok fazla insanla temas kurduğumuz için 22 Nisan’da test yaptırmak istedik. Benim testim negatif çıktı, Deniz’inki pozitif çıktı. Hiçbir semptom olmadığı için büyük bir şaşkınlık yaşadık. Çok zor bir süreç. Hemen evleri ayırdık. İki ay önce babam vefat etmişti, ben onun evine geçtim. Deniz’e hemen ilaçla tedavi uygulanmaya başlandı. 17 gün evde tedavi gördü. İlacın yan etkileri çok ağırdı. Mide bulantısı, ishal ve çok kuvvetli baş ağrısı oldu. Bu dönemde yataktan kalkamıyordu. Hastaneye yatmaya ihtiyaç duyulmadan hastalığı atlattı. Ancak çocuklarımız Hollanda’da yaşıyor. Uzaklık durumu bizi bu hastalık sürecinde psikolojik olarak çok etkiledi. Bu tip durumlarda insanın aklına en kötüsü geliyor. Ama şükürler olsun hastalığı atlattık.

ETRAFIMIZDAKİ HERKESİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Deniz’in hasta olduğunu öğrenmemizle birlikte 53 kişi belediyeden, 10 kişi de yakınlarımızdan tam 63 kişi filyasyon çalışması kapsamında belirli bir süre karantinaya girdi ve test yapıldı. Ne mutlu ki herkes negatif çıktı. Eşim kendini daha iyi hissediyor. Şimdi Deniz plazma bağışında bulunup antikor tedavisine destek olmak istiyor.”