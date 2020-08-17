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DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:21,Son Güncelleme:

Başkan'da koronavirüsü çıktı, belediyeye girişler sınırlandırıldı

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Başkan'da koronavirüsü çıktı, belediyeye girişler sınırlandırıldı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından belediye binasına girişler sınırlandırıldı.

Pandemi önlemleri kapsamında tüm tedbirlerin alındığı belediye binasında girişlerin sınırlandırıldığını duyuran Büyükşehir Belediyesi'nce 'Önemli duyuru' başlığıyla sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Paylaşımda, “Acil ve zorunlu olmadıkça, vatandaşlarımızın işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerini ve geçici bir süre belediyeyi ziyaret etmemelerini rica ederiz" denildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcekin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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