Başkana baret fırlatıldı gazeteci saldırıya uğradı

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Grup kalabalık gidince görüşme Menteşe’deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti. Yatağan’da bulunan termik santralın, yeraltı maden arama ruhsatının Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Başkan Aras, ‘Biz kardeşiz’ diyerek salondan ayrıldı. Arbede sırasında bir yerel gazete muhabiri Ümmü Gülsüm Dural’ın ise kimliği belirsiz bir kadın tarafından boğazı sıkıldı. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Süleyman Akbulut ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, Dural’a yapılan saldırıyı kınadı.