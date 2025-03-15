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Başkana baret fırlatıldı gazeteci saldırıya uğradı

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#Muğla#TES-İŞ#Türkiye Enerji Su Ve Gaz İşçileri
Başkana baret fırlatıldı gazeteci saldırıya uğradı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

Muğla’da Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) üyeleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’tan görüşme talebinde bulundu.

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Grup kalabalık gidince görüşme Menteşe’deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti. Yatağan’da bulunan termik santralın, yeraltı maden arama ruhsatının Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Başkan Aras, ‘Biz kardeşiz’ diyerek salondan ayrıldı. Arbede sırasında bir yerel gazete muhabiri Ümmü Gülsüm Dural’ın ise kimliği belirsiz bir kadın tarafından boğazı sıkıldı. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Süleyman Akbulut ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, Dural’a yapılan saldırıyı kınadı.        

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#Muğla#TES-İŞ#Türkiye Enerji Su Ve Gaz İşçileri

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