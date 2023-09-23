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Başkan ‘zipline’da mahsur kaldı

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#Artvin#Yusufeli#Zipline
Başkan ‘zipline’da mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 07:00

Artvin’in Yusufeli ilçesinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin 1’inci, dünyanın 5’inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda belediye tarafından 1 kilometrelik zipline hattı kuruldu.

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Henüz kullanıma açılmayan hat çalışmalarının son durumunu yerinde inceleyen Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, denemek amacıyla zipline yapmak istedi. Ancak Aytekin, bir süre sonra makaranın sıkışması nedeniyle yaklaşık 80 metre yükseklikte mahsur kaldı. Endüstriyel dağcı Tolga Albayrak, aynı hat üzerinden ulaştığı Aytekin’i kendisine bağlayıp çıkış noktasına getirdi.

15 dakika hat üzerinde mahsur kalan Belediye Başkanı Aytekin, “İlk denemeyi ben yapmak istedim. Kilom bir hayli fazla, tam barajın üzerinde mahsur kaldım. Parkurda denemeler devam ediyor. Bu durumla ilgili gerekli ayarlar da yapılacaktır. Turizm için barajımızı değerlendirmek istiyoruz. Kano, rafting ve zipline yapılması için çalışmalarımız var” dedi.

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#Artvin#Yusufeli#Zipline

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