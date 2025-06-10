Başkan Zeyrek’ten acı haber

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6 Haziran akşamı Manisa’da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı. 3 gün boyunca gerek hastanenin doktorları gerekse Türkiye’den çok sayıda alanında uzman hekim Zeyrek’i tedavi edebilmek için çok yoğun çaba sarf etti. Ancak maalesef acı haber geldi.

MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Başkan Zeyrek, 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün akşam üzeri kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Zeyrek’in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi.

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HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, açıklama yaptı. Topçu açıklamasında, “Geçen cuma günü saat 23.30’dan itibaren devam eden Başkanımız Ferdi Zeyrek’in tedavisi ve yoğun bakıma alınması süreci, bugün saat 17.05 itibarıyla sona erdi. Tüm müdahalelere rağmen dönemeyen Sayın Başkanımızı kaybetmiş bulunmaktayız.” dedi.

Öte yandan Ferdi Zeyrek’in acı haberinin duyulması üzerine Manisalılar hastaneye akın etti.(DHA)

KAZA BURADA OLMUŞTU

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinin bahçesinde elektrik akımına kapılmasına dair soruşturma sürerken bilirkişi heyeti de elektrik kaçağına dair raporunu hazırlamaya devam ediyor.

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Heyette elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, itfaiyeciler ve teknisyenler var. Rapor çarşamba veya perşembe günü savcılığa teslim edilecek. Bilirkişi heyetinin gördüğü ilk kusur emaresi, kazanın meydana geldiği ‘makine dairesi’ denilen yerin havuza çok yakın olmasıydı. Evin havadan çekilmiş fotoğraflarında o ‘makine dairesi’nin yeri açık bir şekilde görülüyor. Havuzun bir metre kadar ötesinde üzeri çimlerle kaplı bir kapağı var.

ZEMİNDEN BİRKAÇ METRE AŞAĞIDA

Bu kapak açıldıktan sonra merdiven yardımıyla birkaç metre iniliyor ve havuzun pompa sistemini çalıştıran elektrik aksamına ulaşılıyor. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçen cuma akşamı bu kapağı kaldırıp metal merdivenleri kullanarak inmiş ve kaçak elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Burada dar ve ancak tek kişinin sığabileceği bir alan olduğu için de Başkan Zeyrek oradan komşuların ilk müdahalesiyle güçlükle çıkarılabilmişti.

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ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zeyrek için sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ: MEKÂNI CENNET OLSUN

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ferdi Zeyrek Beyefendi’nin evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucu verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Merhum Belediye Başkanı’nın mekânı cennet, ruhu şad olsun” dedi.

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KANINI YERDE BIRAKMAYIN

-Ferdi Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek ise babasının acı haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zeyrek, paylaşımında, sorumluların cezalandırılmasını isteyerek “Babamın kanını yerde bırakmayın” ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL: AKLIMIN VE KALBİMİN YARISI GİTTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde açıklama yaptı. Özel duygusal anlar yaşadığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Zor bir konuşma yapacağım. Çok zor günler geçirdik. Maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa’nın partili, partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisine yakın hissettiği, bambaşka bir insanı kaybettik. Ben aklımın yarısını, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızdı. Bir siyaset arkadaşından öte çocukluk, gençlik arkadaşımızı, Manisa’nın yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybettik. Manisa o kadar çok şey kaybetti. Ferdi’nin hayalleri Manisa’yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek, artacak güçteydi. Hepimiz de ona o yüzden bu kadar çok şey güveniyordu. Hiç hak etmediğini düşündüğümüz bir son ile karşı karşıyayız.”

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“Hepimiz çok üzgünüz, doluyuz” diyen Özel, şöyle devam etti: “Eşi ve kızı eve geçtiler, yarın için ikizlerini alıştıracaklar. Annesine en müsait şekilde durumu doktorlar söyleyecekler. Büyük ihtimalle bir anjiyo olması gerekiyor annesinin.

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11.00’DE CUMHURİYET MEYDANI’NDA

Ferdi Zeyrek için yarın saat 11.00’de Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin önünde tören düzenleneceğini belirten Özel, “Daha sonra Hatuniye Camisi’ndeki öğle namazının ardından Ferdi Başkanımızın cenaze namazını bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanı’nda saf tutarak, kılacağız. Sonrasında ise hep birlikte yürüyerek onun da çok sevdiği dedelerimizin, onun babasının aynı safta yattığı Manisa Tarzanı’nın olduğu Birinci Mezarlık’ta Başkanımızı defnedeceğiz. Sonra her birinizin Cumhuriyet Meydanı’ndaki sergi salonunda taziyelerini kabul edeceğiz. 3 gün boyunca hepimiz orada olacağız” dedi. (Nevra UÇKAÇ / DHA)