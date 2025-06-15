Başkan Zeyrek’in ölümünde üç şüpheli tutuklandı

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Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da yaşamını yitirmişti.

HAVUZ DA ELEKTRİK TESİSATI DA KUSURLU

Zeyrek’in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, villanın havuzundaki su boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kesim çitlerle çevrildi. Soruşturma derinleştirilerek ek bilirkişi raporu istendi. Havuz motorunun iç dizaynının incelenmesi amacıyla talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitlerinde; sökülerek testleri yapılan havuz motorunda montaj hatasının bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve havuz elektrik tesisatını yapanların kusurlu oldukları ortaya çıktı.

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‘TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA’

Soruşturmada Zeyrek’in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek’in müşteki, 20 kişinin tanık, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Zeyrek’in evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M., havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P., havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.B. ve H.İ. çıkarıldıkları nöbetçi hâkimlik tarafından ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Soruşturmada 2 şüpheli hakkında da adli kontrol verildi. (Ersan ERDOĞAN / DHA)

BAKAN TUNÇ: 28 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği elim olayla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti ve şu bilgileri verdi: “Soruşturmada gözaltına alınan havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüpheli çıkarıldıkları Manisa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmıştır. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamına şimdiye kadar 2 kişinin müşteki sıfatıyla, 20 kişinin bilgi amaçlı, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere 28 kişinin ifadesi alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir.”