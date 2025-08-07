Ferdi başkanın eşi dehşet gününü dakika dakika anlattı... Son anda kurtulmuş

Haberin Devamı

Ferdi Zeyrek 6 Haziran akşamı Manisa’daki evinin bahçesinde havuz tesisatının elektrik kaçağına kapılıp ağır yaralanmıştı. Yoğun bakımda hayatını üç gün yaşam mücadelesi veren Zeyrek hayatını kaybetmiş olaya dair de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada ilk olarak elektrik kaçağının kaynağı ve sebebi araştırıldı. Manisa Elektrik Mühendisleri Odası’ndan bilirkişilerin tespitine göre kaçak havuzun elektrik panosundan kaynaklanmış, tamir için panonun bulunduğu yere inen Zeyrek de henüz merdivenlerdeyken akıma kapılmıştı. Soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı, bunlardan havuzu yapan, havuzun motor ve elektrik tesisatını döşeyen ve bu tesisatın son tamirini yapan ustanın da olduğu üç kişi tutuklandı. Bahçıvan ve havuzun kontrol ve temizliğinden sorumlu görevli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

KİMİN NE KADAR KUSURU VAR

İlk raporda kazaya yol açan kaçağın sebepleri makine dairesinin havuza yakınlığı, yanlış montaj, bozulan motorun tamiratındaki kusurlar ve kaçak akım rölenin kaldırılması olarak sıralanıyordu. Ama bu kaçaktan kimin hangi oranda sorumlu olduğu ise bilinmiyordu.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı kimin hangi oranda kusurlu olduğunun nihai tespiti için dosyayı İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) gönderdi.

İTÜ’nün Mühendislik Fakültesi’nin ‘Elektrik Mühendisliği’ bölümünden teşkil edilen ‘bilirkişi heyeti’ de dosyayı tetkik etmeye başladı.

Tahkikatın tamamlanmasının ardından soruşturma kapsamındaki kişilerin kusur oranı belirlenmiş olacak. Bu kusur oranında göre de iddianamede cezalar talep edilecek. Bilirkişi heyetinin incelemesi devam ediyor.

EŞİ DE SON ANDA KURTULMUŞ

Hürriyet kaza anı ve sonrasına dair yeni detaylara da ulaştı. İstanbul’a gelen dosya Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’in ifadesi de var.

Nurcan Zeyrek ifadesinde olay anını ve sonrasını detaylarıyla anlatmış. İfadeye göre Zeyrek ailesi akşam yemeğinden sonra bahçede oturup sohbet etti. Sonra Ferdi Zeyrek iki küçük kızıyla havuza girdi. Bir süre havuzda kaldılar. Bu sırada kızlardan birinin kulaklığı havuza düştü.

Haberin Devamı

Bulanık olduğu için bulamadılar. (Ferdi Zeyrek bu bulanıklığın sebebini tesisattaki bir arızadan kaynaklandığını düşünüyordu) Daha sonra anne Zeyrek küçük kızları uyutmak için eve çıktı.

Ferdi Zeyrek ise havuz başında kaldı. Kısa bir süre sonra Nurcan Zeyrek, eşinin sesini duydu. Bahçeye indiğinde Ferdi Zeyrek akıma kapılıp kasılmış bir halde merdivenlerdeydi. Omzundan tutup kurtarma hamlesi yaptı. Ama o da akıma kapıldı fakat kendini geri çekerek akımdan kurtuldu. Hemen eve koştu, şalteri indirip elektrikleri kesti. Ambulans arandı ve komşular da geldi…