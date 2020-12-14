MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşkan Yazıcı: Siz evde kalın, onlar bize emanet
GeriGündem Başkan Yazıcı: Siz evde kalın, onlar bize emanet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Başkan Yazıcı: Siz evde kalın, onlar bize emanet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başkan Yazıcı: Siz evde kalın, onlar bize emanet
Abone Olgoogle-news

Tuzla Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri, soğuk ve yağmurlu havada yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekleri düşünerek hafta sonu boyunca yiyecek dağıttı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise sosyal medya hesabından verdiği videolu mesajda “Siz evde kalın, onlar bize emanet” diye paylaşımda bulundu.

Başkan Yazıcı: Siz evde kalın, onlar bize emanet
Tuzla Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma günü akşam saat 21.00’dan Pazartesi sabahı saat 05.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca sokaklarda yaşayan kedi ve köpekleri unutmadı. Sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin yiyecek ve içecek bulmaları noktasında sıkıntı yaşanmaması için ekipler, tüm hafta sonu boyunca Tuzla’nın her noktasına mama dağıtımı yaptı. Tuzla Sahili’nde bulunan kedi evleri, barınaklar ve ilçe sınırları içerisinde bulunan kedi-köpek evlerinin mama ihtiyacı karşılandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Siz evde kalın, onlar bize emanet” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle