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Gündem
Yusuf ÇINAR/DHA
Haber Giriş: 14.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Başkan yardımcısından sigara içen gence: Delikanlı 900 liran var mı?

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Başkan yardımcısından sigara içen gence: Delikanlı 900 liran var mı?
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Çorum Gazi Caddesi’ndeki sigara yasağı denetimine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, parkta sigara içen genci "Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak?" sözleriyle esprili bir dille uyardı. Genç de ‘Haberim yoktu’ diyerek sigarasını söndürdü.

İSTANBUL’DA PAZAR YASAĞI

İstanbul’da ise maskenin doğru ve sürekli kullanımı için açık, kapalı ve ‘sosyete’ olarak tabir edilen pazar yerlerinde de sigara içilmesi yasaklandı.

Başkan yardımcısından sigara içen gence: Delikanlı 900 liran var mı

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