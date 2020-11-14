Yusuf ÇINAR/DHA
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Başkan yardımcısından sigara içen gence: Delikanlı 900 liran var mı?
Çorum Gazi Caddesi’ndeki sigara yasağı denetimine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, parkta sigara içen genci "Merhaba delikanlı, 900 liran var mı? Açık alanda sigara içmek yasak?" sözleriyle esprili bir dille uyardı. Genç de ‘Haberim yoktu’ diyerek sigarasını söndürdü.
İSTANBUL’DA PAZAR YASAĞI
İstanbul’da ise maskenin doğru ve sürekli kullanımı için açık, kapalı ve ‘sosyete’ olarak tabir edilen pazar yerlerinde de sigara içilmesi yasaklandı.
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