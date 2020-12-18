Başkan yardımcılarına bıçakla saldırmıştı! Flaş detay ortaya çıktı

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K. (Karakuş), geçen 16 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında, Konacık Mahallesi'ndeki, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. Kenan K., yanında getirdiği bıçakla tartıştığı Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a saldırdı. Belediye personelinin araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz kolundan, Emel Çakaloğlu ile bir belediye personeli de ellerinden hafif yaralandı. Yaralanan 3 kişiye Belediye sağlık ekibi gereken ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptıran Çakaloğlu ve Batmaz Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptırıp, darp raporu aldı. İki Belediye Başkan Yardımcısı ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verip, Kenan K.'den şikayetçi oldu. Kenan K., ise olayın arından motosikletiyle kaçtı. Kaçarken elindeki bıçağı boş bir araziye attığı öğrenilen Kenan K., bir süre sonra tekrar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne döndü. Kenan K., çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.



Gözaltına alınan Kenan K., polisteki işlemlerinin ardından ertesi gün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Bodrum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kenan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



DİSİPLİN CEZASI ALMIŞ



İki başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 3 kişiyi yaralayan Kenan K.'nin, 6360 Sayılı Büyükşehir Beleyesi Kanun kapsamında, kapanan Turgutreis Belediyesi'nde 01 Ocak 2005 tarihinde 'eski hükümlü geçici olarak' işe başladığı ve daha sonra eski hükümlü kadrolu işçi olarak tescili yapıldığı, Turgutreis Belediyesinin tüzel kişiliğinin 30 Mart 2014 tarihinde sona ermesini ardından da Bodrum Belediyesi'nde güvenlik personeli olarak görev yaptığı öğrenildi. Kenan K. hakkında Başkanlık makamının pandemi kapsamındaki 'personelin şehir dışına çıkmaması' talimatına aykırı hareket ettiği için disiplin soruşturması geçirdiği ve 25 Kasım'da ceza alıp, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiği bildirildi.



Görevlendirmenin tebliğ edilmesinin ardından görüştüğü Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın bir mağduriyeti varsa giderileceğini belirtmesine rağmen olay günü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldiği bildirilen Kenan K.'nin bu sırada toplantıda olan Belediye Başkan Yardımcılarına önce sözlü, ardından da yanında getirdiği bıçakla ölüm tehditlerinde bulunarak fiili saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Bodrum Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada Kenan K.'nin hiç bir zaman Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bağlı müdürlük birimlerinde görev almamış olmasına rağmen hakkında asılsız ithamlarda bulunduğuna dikkat çekilip, "Bodrum Belediyesinde yapılan tüm personel görevlendirmesi hiçbir şekilde ırk, din, dil ve siyasi görüşüne bakılmaksızın etik kurallara göre yapılmaktadır" denildi.