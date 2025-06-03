Başkan Tugay kapıları açık tutuyor sendika ücrette direniyor: Grev İzmir’de hayatı felç etti

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Seçimlere 5 gün kala 26 Mart 2024 tarihinde, dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer 5 bin 800 belediye çalışanını kapsayan bir toplu iş sözleşmesine imza attı.

Toplu sözleşme ile bu çalışanlara yüzde 67 oranında zam yapıldı. Bu imza sadece 5 bin 800 kişiyi kapsıyordu.

Böylece aynı işi yapan iki çalışan arasında ciddi bir ücret farkı oluştu. Oluşan ücret farkı da zamanla yükseldi.

SENDİKALAR DİRETİYOR

Mevcut durumda hem belediye hem de çalışanlar açısından büyük bir sorun oluştu. Belediyenin mali imkânları tüm işçilere aynı oranda zam yapmaya el vermiyor, ancak aynı işte ama farklı sendikalarda çalışan işçiler arasında gelir farklılığı oluştu. Başkan Tugay kapılarının açık olduğunu söylüyor, sendikalar ücrette diretiyor.

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Belediye şimdi bu farkı kapatmanın mümkün olmadığını belirtiyor. Sendika ise masaya eşitlik talebiyle oturuyor.

İzmir’in dört bir yanında çöp konteynerleri taşmış, trafik düğüm olmuş durumda. Şehir bir grevin değil bir adalet tartışmasının ortasında.

SENDİKA: BİZ NETİ, ONLAR BRÜT MAAŞI AÇIKLIYORLAR

Sendika cephesi ise belediyenin verdiği rakamlara itiraz ediyor. DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül tepkili: “Biz maaşlarımızı net olarak açıklıyoruz. Onlar brüt rakamları paylaşıyor. Sayın Başkan, sosyal medyada günaydın mesajı gibi ‘65 ile 80 bin lira arası teklif ediyoruz’ diyor ama hangi haklardan vazgeçmemizi istediklerini söylemiyor.”

Gül, bu 50 kalemin yıllar içinde elde edilen haklar olduğunu vurguluyor. “İkramiye, gıda kartı, paso, öğrenim yardımı... Bunların bedelini biz yıllar içinde mücadeleyle ödedik. Şimdi bunlardan vazgeçmemizi bekliyorlar.”

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BELEDİYE NE DİYOR SENDİKA NE İSTİYOR

Toplu iş sözleşmesindeki krizin özeti aslında rakamlarda gizli. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında maaşlar konusunda büyük bir fark var.

BELEDİYE NE ÖNERİYOR

İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR bünyesindeki yaklaşık 23 bin çalışan için belediye maaşlara Ocak 2025’te yüzde 29, Temmuz 2025’te ise yüzde 17 enflasyon farkı kadar zam öneriyor.

- En düşük net maaş bugün 52 bin TL, 2025 Temmuz’da 71 bin TL’ye çıkacak.

- En yüksek net maaş bugün 58 bin TL, 2025 Temmuz’da 91 bin TL’ye çıkacak.

Belediyeye göre bu teklifin toplam ortalama maliyeti kişi başı aylık 115 bin TL civarında.

SENDİKA NE İSTİYOR

Sendika 2025 başında maaşlara yüzde 49 zam, yıl ortasında da yüzde 17 enflasyon farkı talep ediyor.

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- En düşük net maaş 2025 Temmuz’da 85 bin TL.

- En yüksek net maaş 2025 Temmuz’da 108 bin TL.

Sendikaya göre bu teklifin belediyeye ortalama aylık maliyeti kişi başı 140 bin TL ile 182 bin TL arasında.

PEKİ FARK NE KADAR

Belediye ile sendika arasında ortalama maaşlarda aylık 25-35 bin TL’lik bir fark bulunuyor. Belediye, bu farkın yıllık maliyetinin milyar liraları bulacağını söylüyor. Sendika ise aynı işi yapan çalışanlar arasında yıllardır büyüyen maaş farklarının artık kabul edilemez olduğunu savunuyor.

BAŞKAN ELDİVEN TAKIP ÇÖP TOPLADI: 100 BİN LİRA ÜZERİNDE BİR SÜRÜ BORDRO VAR’

Grev süreci nedeniyle Alsancak’ta biriken çöpleri önceki gece İzmirlilerle birlikte toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “O temizlik yapıldıktan sonra dün gece rahat uyuduk” diyor. Görüşmelerinin tıkanma sürecini anlatan Başkan Tugay, örgütlü sendika DİSK Genel- İş’in diğer belediyelerde yapığı sözleşmelerin referans olması gerektiğini ifade ediyor ve ekliyor:

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“Şu an en düşük ücret 40 bin TL-50 bin TL arasında bir rakam. Ücretin çıplak maaş ödemesi bölümü var, yan ödeme bölümü var. 50’den fazla kalemde, değişik konularda personele ödeme yapılıyor. İkisini birlikte değerlendirmemiz lazım. 47-48 binin altında alan kesinlikle yoktur. Düşük rakamlar gösteriyorlar. Ben 100 bin lira üzerinde bir sürü bordro gösterebilirim. Biz yan ödemelerle birlikte herkese en az 65 bin lira, yukarılarda 80 bin liraya çıkan bir ücret aralığında maaş önerdik. Bunda samimiyim, kararlıyım. Ayrıca eylül ayında da yüzde 10 artış yaparak en düşük ücretin 71 bin 500 lira olacağını, üstte de 88 bin liraya kadar ücret alabileceklerini söyledim. Önümüzdeki sene bunun üzerine, enflasyon üzerine yeni bir artış olacak.”