Başkan Recep Günay Hürriyet’e konuştu: Bursaspor’un 100 dönüm arazisi kayıp

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2009-2010 sezonunda dört büyüklerin şampiyonluk hegemonyasını kıran Bursaspor, şimdilerle kapıya kilit vurma tehlikesi ile karşı karşıya. Bursaspor’u düzlüğe çıkarmak için büyük mücadeleler verdiğini belirten Recep Günay şunları söyledi: “Bursaspor’un bu hale gelmesinde en büyük etken onun arkasında olduğunu gösterip bu hale getiren camiadır. Bursaspor’a başka amaçla çöktüler ve bu hale getirdiler. Ben göreve gelir gelmez suç duyurusunda bulundum. Tüm zamanımı Bursaspor’u bu ortamdan kurtarmak için harcıyorum.

BURSASPOR AMATÖR LİG’E DÜŞER

Şu anda 1.5 milyar TL borç var bankalara ve diğer şahıslara. Bursasporda göreve gelip 35 milyona Trabzonspor’a oyuncu satıp ortalıktan kayboldular. Kulübün 100 dönüm arazisini ne yaptılar? Şimdi taraftarlar beni çeviriyorlar ve soruyorlar ‘paralar nerede’ diye. Yönetim kurulları bugüne kadar tüzükte yazan tüm maddeleri ve yükümlülükleri yerine getirmeliler ama yapmadılar, bunları bulamadılar. Kimse tüzüğe aykırı davranamaz.

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Bu şartlarda Bursaspor’un yaşama şansı çok zor amatör kümeye düşebilir ve biz bu ortamda Bursaspor’a sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bursaspor’dan kimse 5 kuruş alamaz. Bankalar, emanetler, şahıslar... Önce bu borçları yapanlar hesap verecekler, aklanacaklar. Biz ancak devlete olan vergimizi öderiz.

SANAYİCİLER HEP DESTEK VERDİLER

Bursa sanayisi, işadamı ve tüm akil insanlar Bursaspor’a bugüne kadar inanılmaz destek çıkıp yardım ettiler fakat yaptıkları yardım ve desteğin nereye gittiğini bilmedikleri için bugün isyan ediyorlar. Sonra diyorlar ki ‘Bursaspor’un sanayisi iş adamları neden destek çıkmıyor, neden yardım etmiyor, elini taşın altına sokmuyor?’ Bu insanlar bugüne kadar varını yoğunu ortaya koyup seferber oldular ama maalesef hayal kırıklığı yaşadılar. Şimdi ‘Vereceğimiz para kimlerin cebine gidecek’ diyorlar.”

MAĞDUR EDENLER HESAP VERECEK

Şu anda hukuki işlemlerin devam ettiğini belirten Başkan Günay şöyle devam etti: “Bursaspor mağdur durumda. Bursaspor’u mağdur edenler mutlaka hesap verecek. İsimler önemli değil ama Bursaspor değerdir. Biz yönetim olarak ve kulübe gönül verenler olarak Bursaspor‘u düştüğü yerden kaldırmak için tüm imkânları seferber ettik. Bu konuda inanılmaz bir destek ve yardım görüyoruz. Taraftarlarımız bizlere inansın ve güvensin. Biz bu borcu yapanlardan tek tek hesap sormak için adalete inanıyoruz.”