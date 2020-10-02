Başkan Palancıoğlu’ndan ’koronavirüs’ denetimi

Başkan Palancıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Doğu Terminali ile bir alışveriş merkezinde koronavirüs denetimlerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu. Salgın sürecinde genel kurallara uyulmasının halk sağlığı için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Palancıoğlu, "Kentimizin her noktasında kamu görevlilerimiz vatandaşlarımıza rehberlik ederek denetimlerine devam ediyoruz. Görüyoruz ki vatandaşlarımız maske hassasiyetine sıkı sıkıya uyuyor. İnşallah böyle devam ederse salgını kısa sürede atlatırız. Bu salgın sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunduk. Salgınla mücadele etmek için hep birlikte tedbirlere uymalıyız. Maske takan kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.