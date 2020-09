‘Başkan her gün iyiye gidiyor, mutluyuz’

CHP Antalya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, hastanede doktorlar, Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve yakınlarıyla görüştü.

‘TÜM ÇABAYI GÖSTERİYORLAR’

Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında şu açıklamayı yaptı: “Aslında her gün Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında düzenli olarak bilgi alıyoruz. Ben hem aileden hem de hekim arkadaşlardan sürekli bilgi alıyordum. Muhittin Başkanımızın sağlığının iyiye gidişi bizim için her zaman mutluluk haberi olmuştur. Burada yaptığımız ziyarette de hekimler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın durumunun iyiye gittiğini ifade ettiler. Ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar.”

HER SANİYE BİLGİ ALIYORUZ

Muhittin Böcek’e ziyaretinin geciktiğine yönelik eleştirilerle ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Bunları tartışmayın. Biz her gün, her saniye bilgi alıyoruz. Başta doktorlar ve hemşireler olmak üzere hastanenin bütün sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım kendilerinden düzenli olarak bilgi alıyoruz. Durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gittiği yönünde bilgi verdikleri için son derece mutluyuz” diye konuştu.