Başkan Ferdi Zeyrek'e acı veda! CHP lideri Özel gözyaşları içinde konuştu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende konuşma yaparken gözyaşlarına hakim olamadı. CHP lideri Özel konuşmasında "Deniz Baykal 2009'da belediye başkanımız rahatsız olup çekilince Manisa'ya aday oldu dedi. Alamayız orayı dedi. Dedi ki alacaksın. Ben alamadım. O aldı, Ferdi aldı. Biz burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları ortak özelliğimiz 15 gün Manisa'dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlar. Ferdi aşka bağlıydı Manisa'ya. Sen alırsın Manisa'yı Ferdi dedim. Manisa'da seni sevmeyen yok. Sen yeter ki çalış. Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde 6 alamadığımız şehirde yüzde 60 aldı. Onun kadar çok sevilmeyi hak eden bir insan yoktur. Hitabeti iyi değildir ama konuşmaya başlayınca samimidir dinleyen ağzının içine düşer. Kızları, ailesi, Manisa bizlere emanet. Allah hepimize sabır versin. Dayanma gücü versin. O hakkını helal etsin" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde düzenlenen törende gözyaşlarıyla konuşma yapan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek "'Yapacak çok işim var' diyordu. Hep hayaliydi. 'Belediye başkanı olacağım' diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki; 'Nurcan dik dur, 3 çocuğumuz var.' Ben ona sözümü verdim bugün. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? 3 tane yavrum var. Sözümü tutacağım onlara hem anne hem baba olacağım. Biliyorum ki, bütün Manisa'nın bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun." dedi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için büyükşehir belediyesi binası önünde tören düzenlendi.
Tören öncesi belediye binasına Türk Bayrağı ile başkan Zeyrek fotoğrafı asıldı. Törene vatandaşlar da katıldı.
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberi sonrası kentteki meydanlara "Yastayız" yazılı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının bulunduğu afiş asıldı.
Dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi, hastane morgundan eşi Nurcan Zeyrek tarafından teslim alındı. Nuran Zeyrek'e; Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.
Zeyrek'in cenazesi hastaneden alınırken, CHP Grup Başkanvekilleri, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de morg önünde hazır bulundu. Zeyrek'in cenazesi, gasilhaneye götürüldü. Zeyrek'in cenazesinin saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törene kadar burada bekletileceği bildirildi.
Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinin bahçesinde elektrik akımına kapılmasına dair soruşturma sürerken bilirkişi heyeti de elektrik kaçağına dair raporunu hazırlamaya devam ediyor.
Heyette elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, itfaiyeciler ve teknisyenler var. Rapor çarşamba veya perşembe günü savcılığa teslim edilecek. Bilirkişi heyetinin gördüğü ilk kusur emaresi, kazanın meydana geldiği ‘makine dairesi’ denilen yerin havuza çok yakın olmasıydı.
Evin havadan çekilmiş fotoğraflarında o ‘makine dairesi’nin yeri açık bir şekilde görülüyor. Havuzun bir metre kadar ötesinde üzeri çimlerle kaplı bir kapağı var.
ZEMİNDEN BİRKAÇ METRE AŞAĞIDA
Bu kapak açıldıktan sonra merdiven yardımıyla birkaç metre iniliyor ve havuzun pompa sistemini çalıştıran elektrik aksamına ulaşılıyor. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçen cuma akşamı bu kapağı kaldırıp metal merdivenleri kullanarak inmiş ve kaçak elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Burada dar ve ancak tek kişinin sığabileceği bir alan olduğu için de Başkan Zeyrek oradan komşuların ilk müdahalesiyle güçlükle çıkarılabilmişti.
6 Haziran akşamı Manisa’da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.
3 gün boyunca gerek hastanenin doktorları gerekse Türkiye’den çok sayıda alanında uzman hekim Zeyrek’i tedavi edebilmek için çok yoğun çaba sarf etti. Başkan Zeyrek, 3 gündür verdiği yaşam mücadelesini dün akşam üzeri kaybetti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Zeyrek’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” dedi.