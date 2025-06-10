Başkan Ferdi Zeyrek'e acı veda! CHP lideri Özel gözyaşları içinde konuştu

KAZA BURADA OLMUŞTU

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinin bahçesinde elektrik akımına kapılmasına dair soruşturma sürerken bilirkişi heyeti de elektrik kaçağına dair raporunu hazırlamaya devam ediyor.





Heyette elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, itfaiyeciler ve teknisyenler var. Rapor çarşamba veya perşembe günü savcılığa teslim edilecek. Bilirkişi heyetinin gördüğü ilk kusur emaresi, kazanın meydana geldiği ‘makine dairesi’ denilen yerin havuza çok yakın olmasıydı.





Evin havadan çekilmiş fotoğraflarında o ‘makine dairesi’nin yeri açık bir şekilde görülüyor. Havuzun bir metre kadar ötesinde üzeri çimlerle kaplı bir kapağı var.





ZEMİNDEN BİRKAÇ METRE AŞAĞIDA

Bu kapak açıldıktan sonra merdiven yardımıyla birkaç metre iniliyor ve havuzun pompa sistemini çalıştıran elektrik aksamına ulaşılıyor. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek geçen cuma akşamı bu kapağı kaldırıp metal merdivenleri kullanarak inmiş ve kaçak elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Burada dar ve ancak tek kişinin sığabileceği bir alan olduğu için de Başkan Zeyrek oradan komşuların ilk müdahalesiyle güçlükle çıkarılabilmişti.