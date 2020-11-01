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Haber Giriş: 01.11.2020 - 23:17 | Son Güncelleme:

Başkan Eroğlu’nun babası korona virüse yenik düştü

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Başkan Eroğlu’nun babası korona virüse yenik düştü
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun babası Nurettin Eroğlu korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanesine sevk edilen Nurettin Eroğlu’nun (81) korona virüs testi pozitif çıktı. KOAH hastası Eroğlu’nun durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir haftadır tedavisi devam eden Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Babasını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşayan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya hesabından “Babam. Canım Babam. Allah'ım rahmet eylesin, mekanın cennet olsun inşallah” şeklinde paylaşımda bulundu.


Evli ve 3 çocuk babası Nurettin Eroğlu’nun cenazesi pazartesi günü Erenler Mezarlığında saat: 14.00’de kılınacak cenaze namazına müteakiben toprağa verilecek.

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