Başkan Erdem, temizlik çalışmalarını yerinde inceledi

Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöplerin toplanması ve süpürülmesinin yanı sıra ana cadde, yol, meydan ve merkezlerin çevre temizliği konusunda da yoğun mesai harcamaya devam ederken, Başkan Hülya Erdem, denetimlerini de aralıksız sürdürüyor. Başkan Erdem, İstiklal Mahallesi'nde temizlik işleri ekipleri ile birlikte incelemelerde bulundu.



Başkan Erdem, çevreye önem verdiklerini belirtti. Erdem, Park, bahçe, kaldırımlar ve refüjlerde çim biçme ile yabani otların temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Öte yandan çevre görüntüsünü bozan dal ve katı atıkları temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Belirlediğimiz program dahilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde park ve bahçelerin yanı sıra, vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirmeye alarak yabani otların oluştuğu bölgelerde çevre düzenlemesi yapıyorlar. Ceyhan'ımızın çehresini güzelleştiriyor, hemşerilerimizin yaşam alanlarının temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyoruz" dedi.