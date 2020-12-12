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Salim UZUN / ANTALYA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Başkan döndü, CHP karıştı

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Başkan döndü, CHP karıştı
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek’in yaklaşık 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından göreve başlamasıyla beraber CHP il örgütünde tartışmalar başladı.

Böcek’in, tedavisi sürerken CHP Genel Merkezi’nin tavsiyesi ile Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanan Hüseyin Karakuş’u görevden alması krizin fitilini ateşledi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, “Göreve gelir gelmez Sayın Kılıçdaroğlu’nun önerisiyle Antalya’ya gelip görevine başlayan Hüseyin Karakuş’un görevden alınması örgütte ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Başkana telefonla ve WhatsApp’tan ulaşamadım” diye konuştu.

İSTİFA İDDİALARI

Antalya örgütü ile Böcek arasındaki gerilim, Böcek’in başka bir partiye transfer olacağı ya da görevine bağımsız olarak devam edeceği iddialarını da beraberinde getirdi. Hatta Böcek’in CHP üyeliğinden e-devlet aracılığı ile ayrıldığı bile gündeme taşındı.

Başkan döndü, CHP karıştı
Böcek’in Twitter’dan bu fotoğraf ile paylaştığı “#BizBirlikteGüçlüyüz’ etiketi tartışmalara yanıt olarak yorumlandı.

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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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