Başkan Çolakbayrakdar’dan maske denetimi

Sağlık İçin Hepimiz için sloganıyla gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Osman Öztürk Hastane Caddesi'nde denetimler yaptı. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, maske, sosyal mesafe, hijyen kuralları hususunda uyarılarda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Pandemi ile mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik gibi tedbirlere ve kurallara uyulup, uyulmadığına yönelik Kocasinanımızda denetimler titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Bu noktada hemşerilerimizin ve esnafımızın kurallara hassasiyet göstermesinden dolayı herkese teşekkür ederim. Kocasinan Belediyesi olarak modern şehircilik anlayışıyla her geçen gün Kocasinanın çehresini değiştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bunları yaparken de hijyen ve temizlik çalışmalarını artırarak sürdürüyoruz. Özellikle modern araçlar ve profesyonel ekiplerle yaptığımız çalışmalarla nezih ve sağlıklı şartlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için yoğun olarak kullanılan alanların hijyen temizliğini yapıp, ardından dezenfekte ediyoruz. Bütün gayretimiz, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve daha yaşanabilir ortamlar sunabilmek içindir. ifadelerini kullandı.