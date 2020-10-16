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KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 17:27 | Son Güncelleme:

Başkan Büyükkılıç'tan koronavirüs denetimi

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Başkan Büyükkılıç'tan koronavirüs denetimi
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KAYSERİ'de koronavirüs denetimlerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Maske, mesafe, temizlik kurallarını göz ardı etmeyelim dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Hürriyet Mahallesi'nde bulunun pazaryerinde denetimlerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, pazaryerinde bulunan vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Kayseri'de vaka sayılarının düşürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz, sağlık çalışanlarımızı seviyoruz, emniyetimizi seviyoruz, jandarmamızı, zabıtamızı ve diğer kamu hizmeti veren kardeşlerimizi seviyoruz. Fedakarca hizmet veren bu kardeşlerimizin yükünü artırmamak, onların yükü azaltmak için hassasiyetimizi daha da artırarak, uyarılara uyalım. Maske, mesafe, temizlik kurallarını göz ardı etmeyelim. Rakamları gözlemlediğimde ufak bir ihmal veya önemsememe ile toplu etkinliklerden 3-5 gün sonra vakaların arttığını görüyoruz. Öyleyse rehavete fırsat vermeyelim. İnşallah şehrimizin her zaman olduğu gibi olumlu anılmasını ve bu olumsuzluktan bir an evvel kurtulması için el birliği ile gayret gösterelim" diye konuştu.

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