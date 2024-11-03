Başkan Burcu Köksal: ‘Gel’ deyince gelenlerden olmadım

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CHP’li Başkan Köksal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda özetle şunları söyledi: “Belediyeyi nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur’da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo’nun Gazi Meclis’e çağrılmasına ‘Aman beni görevden alırlar’ diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ’nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekâtı bile size fazla gelir.”