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Başkan Burcu Köksal: ‘Gel’ deyince gelenlerden olmadım

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#Afyonkarahisar#Burcu Köksal#Ahmet Özer
Başkan Burcu Köksal: ‘Gel’ deyince gelenlerden olmadım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 07:00

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ahmet Özer’in gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul’da yapılan ve çok sayıda belediye başkanının iştirak ettiği mitinge katılmamasıyla ilgili tepkilere sert cevap verdi.

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CHP’li Başkan Köksal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda özetle şunları söyledi: “Belediyeyi nasıl ve kiminle yöneteceğime Afyonkarahisar halkıyla birlikte karar veririm. Doğrularımı söylemekten hiçbir zaman çekinmem. Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil, ben bilirim. Gel deyince gelen, git deyince giden, sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Habur’da davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, bebek katili Apo’nun Gazi Meclis’e çağrılmasına ‘Aman beni görevden alırlar’ diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü FETÖ’nün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekâtı bile size fazla gelir.”

 

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#Afyonkarahisar#Burcu Köksal#Ahmet Özer

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