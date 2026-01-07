×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Başkan Bozbey'e saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Bozbey#Bursa#Saldırı
Başkan Bozbeye saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 17:06

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e saldırı girişiminde bulunan eski CHP’li meclis üyesi Recep B. (36) ile ağabeyi Şaban B. (38), yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında Değirmenönü Semt Pazarı alanında halkla buluştuğu sırada, eski Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi Recep B. ile beraberindeki kişiler sözlü olarak sataştı. Recep B. ile ağabeyi Şaban B., ardından Bozbey’e hakaret edip, üzerine yürüdü. Bu sırada polisler, korumalar ve partililer araya girdi. Arbede anları kameralara yansıdı. 

Başkan Bozbeye saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep B. ile Şaban B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEmekliliği reddedilince SGK avukatını öldürdüEmekliliği reddedilince SGK avukatını öldürdü!Haberi görüntüle

Başkan Bozbeye saldırı girişiminde bulunanlar serbest bırakıldı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Bozbey#Bursa#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!