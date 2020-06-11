Başkan Akpolat'ın kulağını kim çekecek?

CHP’li başkan Rıza Akpolat iyi niyetle geldi Beşiktaş’a... Ama Ihlamurdere üzerinde babasının yaptırdığı 8 mi, 10 mu katlı denilen koca apartmana ‘Ağa Han Ödülü’ layık görülmeye başlayınca kafalar karıştı.



Başkana bir ödül daha verilmeli, babasının binasına ruhsat vereni kendisine başkan yardımcısı yaptığı için... Rıza Akpolat’ın partide çok abisi ve ablası var: Erdoğan Toprak, Gökhan Zeybek, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu ve Ali Rıza Yılmaz’dan hangisi başkanının kulağını ‘kızartıncaya’ kadar çeker!



YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN