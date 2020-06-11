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Haber Giriş: 11.06.2020 - 08:40,Son Güncelleme:

Başkan Akpolat'ın kulağını kim çekecek?

Yalçın BAYER
Yalçın BAYER
ybayer@hurriyet.com.tr
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Yalçın BAYER
Yalçın BAYER
ybayer@hurriyet.com.tr
Başkan Akpolat'ın kulağını kim çekecek?
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Beşiktaş’ın üzerinde bir ‘beddua’ var. Kim beddua etmişse, ağır bir ‘bela’ altında yaşıyor oy verenler. Gerçekten beddua ağır, kaçıncı belediye başkanına üfürüldüğünü herkes biliyor. “Fatmagül’ün suçu ne” diyenler de var.

CHP’li başkan Rıza Akpolat iyi niyetle geldi Beşiktaş’a... Ama Ihlamurdere üzerinde babasının yaptırdığı 8 mi, 10 mu katlı denilen koca apartmana ‘Ağa Han Ödülü’ layık görülmeye başlayınca kafalar karıştı.

Başkana bir ödül daha verilmeli, babasının binasına ruhsat vereni kendisine başkan yardımcısı yaptığı için... Rıza Akpolat’ın partide çok abisi ve ablası var: Erdoğan Toprak, Gökhan Zeybek, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu ve Ali Rıza Yılmaz’dan hangisi başkanının kulağını ‘kızartıncaya’ kadar çeker!

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Yalçın BAYER
Yalçın BAYER
ybayer@hurriyet.com.tr
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