MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBaşkale'de teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu
GeriGündem Başkale'de teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Safa ATMACA/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

Başkale'de teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Başkale'de teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu
Abone Olgoogle-news

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Başkale ilçesine bağlı Esenyamak Mahallesi'nin Tuluklu mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetinde; 2 araç telsizi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü ile patlayıcı, örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle