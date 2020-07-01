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Harun AKSU/BAŞKALE(Van), (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Başkale’de sağanak, tarım arazilerine zarar verdi

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Başkale’de sağanak, tarım arazilerine zarar verdi
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VAN’ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Van ve çevresinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 115 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde ise tarım arazileri sular altında kaldı. Bazı dereler de taştı. Yeni Mahalle, Aşağı Batkan, Yerliharman ve Bölekli mahallelerindeki çok sayıda ev ile ahırda su baskını yaşandı.

30 dönüm arazisi sular altında kalan çiftçi Resul Koç, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Koç, “Geçimimi tarım ve hayvancılıkla sağlıyorum. Sel arazimi vurdu. Arazim zarar gördü. Tarlada yonca yetiştiriyorum, küçükbaş hayvanlar için ot alacak param yok. Maddi durumum yetersiz, yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

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