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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2020 - 17:29,Son Güncelleme:

Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait silah mühimmat, el bombası ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale kırsalına bugün "Kapan-Şehit J.Er Cihan ÖDEN" operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında kırsal arazide yapılan aramalarda teröristlere ait 1 doçka uçaksavar silahı, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 bin 392 mühimmat, 42 el bombası, 27 roketatar mühimmatı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

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