Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale kırsalına bugün "Kapan-Şehit J.Er Cihan ÖDEN" operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında kırsal arazide yapılan aramalarda teröristlere ait 1 doçka uçaksavar silahı, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 bin 392 mühimmat, 42 el bombası, 27 roketatar mühimmatı ve çok sayıda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.