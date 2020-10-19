Başkale’de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrollerde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 572 gram eroin ile 2 kilo 810 gram afyon sakızı ele geçirildi. Araçtaki S.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.



Toplam 9 kilo 382 gram uyuşturucuya el konulurken, şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları sürüyor.