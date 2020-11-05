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Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Başkale'de kar yağışı çobanları olumsuz etkiledi

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Başkale'de kar yağışı çobanları olumsuz etkiledi
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VAN’ın Başkale ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Bölgede hayvan otlatan çobanlar, zor anlar yaşadı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde son günlerde etkili olan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte 2 bin 400 rakımdaki Başkale ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. İspiriz Dağı eteklerinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bölgede koyun sürülerini otlatan çobanlar, kar yağışının etkili olmasından dolayı olumsuz etkilendi. Beyaz örtüyle kaplanan meralarda otlayan koyunlar ve çobanlar zor anlar yaşadı.

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